Emma Stone 'gerçek adını' kullanmak istediğini söyledi

Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone, gerçek adı olan 'Emily'yi kullanmak istediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 17:08
Emma Stone 'gerçek adını' kullanmak istediğini söyledi
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Yorgos Lanthimos'un filmi "Poor Things" (Zavallılar) ile bu yıl Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Emma Stone, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, gerçek adını kullanmak istediğini söyledi. Stone, "Hoş olurdu. Emily olmak isterdim" dedi.

Ntv'nin aktardığına göre, Oyuncular Birliği'nde başka bir aktrisin '"Emily Stone" adını almış olmasından dolayı gerçek adını kullanamayan oyuncu, "Birkaç yıl önce çıldırdım. Bazı nedenlerden dolayı, 'Artık bunu yapamam. Bana sadece Emily deyin' dedim" ifadelerini kullandı.

Büyük bir Spice Girls hayranı olduğunu söyleyen oyuncu, "Emma" adını, grubun üyesi Emma Button'ı çok sevdiği için seçtiğini söylemişti.


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