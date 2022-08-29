İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ye ait iki uçak hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan’da selde zarar gören Pakistanlılar için 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirdi.
Pakistan’da selde zarar görenler için Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistanlılar için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor.
İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.
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