İnsanların 'hayvan sevgisini' suistimal etti: 1 milyon liralık vurgun!
İnternet üzerinden 'satılık köpek' ilanı verip yurttaşların hayvan sevgisini kullanarak yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülen şahısla birlikte ona yardım ettiği öne sürülen 8 zanlı tutuklandı. Operasyonda benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan şebeke lideri Cabbar Onur A. Kozan ilçesindeki saklandığı evde birlikte yaşadığı sevgilisi Sıla Y. (25) ile yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen bir yurttaş, internet üzerinden 'satılık köpek' ilanı gördüğünü ve 'satın almak' için 2 bin lira kapora verdiğini ancak köpeğin gelmediğini, daha sonra da satıcı ile irtibat kuramadığını belirterek şikayette bulundu.
Yurttaşın şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli “Sanal Devriye” ekipleri harekete geçti. İnternet üzerinden satılık köpek ilanı veren siteler ve sosyal medyalar takibe alındı.
SAHTE İLANLARLA 'KÖPEK SATIŞI' YAPMIŞ
Polis bu takip sonucunda Cabbar Onur A. (27) isimli bir şahsın bir süre önce internet üzerinden oluşturduğu sahte ilanlarla sözde köpek satışı yapmaya başladığını belirledi. Polis bu tespit üzerine zanlıyı teknik ve fiziki olarak takibe başladı.
Yapılan takip sonucunda zanlının internet üzerinden satılık köpek ilanı verip bu yöntemle Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce kişiyle bağlantı kurduğu, kapora alıp köpekleri göndermediği belirlendi.
Ekipler, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından liderliğini Cabbar Onur A.’nın yaptığı şebekeyi deşifre etti. Yapılan çalışmada şebekenin, 35 ilde 150’ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler, 14 Nisan sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
38 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU
Operasyonda benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan şebeke lideri Cabbar Onur A. Kozan ilçesindeki saklandığı evde birlikte yaşadığı sevgilisi Sıla Y. (25) ile yakalandı. Ayrıca şebeke üyesi diğer 15 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu, sahte kimlik ve diploma, telefon hatları ile dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke lideri zanlının, 6 ay boyunca saklandığı evden hiç çıkmadığı, market ve yiyecek ihtiyaçlarını internet üzerinden giderdiği öğrenildi.
'VETERİNER HEKİMİM' YALANI
Zanlının, köpek satın almak için kendisiyle irtibata geçen kişilere, güven kazandırmak için veteriner hekim olduğunu söylediği ve sahte diploma fotoğrafı gönderdiği belirtildi.
Ayrıca zanlının, banka hesaplarını kullandıran kişilere, dolandırdığı paranın yüzde 30’unu komisyon olarak verdiği saptandı.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Cabbar Onur A.’nın da bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, Sıla Y. ile birlikte 6 kişi adli kontrol şartı, 3 kişi de savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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