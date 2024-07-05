İnsanlığa karşı suç işlediler: 13 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan sanıklar yeniden yargılanıyor

Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:51

Güncelleme: 05.07.2024 - 16:51

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 2010 yılında yaşanan çocuğa cinsel istismar davası, İstinaf'ın bozma ilamından sonra yeniden görülüyor.



Olay tarihinde 13 yaşında olan A.A, ilk olarak film izlemek bahanesiyle kendisini evine davet eden okul arkadaşı Hasret Vural'ın cinsel saldırısına maruz kaldı. Vural'ın eve çağırdığı arkadaşı Tunahan Keskin ise o anları kayda aldı. Hasret Vural isimli saldırgan, söz konusu videoyu bir çok kişiyle paylaştı. Videoyu izleyen aralarında mahalle muhtarının oğlu Yusuf Çetin'in de olduğu çok sayıda saldırgan, farklı zamanlarda "Videoyu ağabeyine izletiriz, seni öldürür" tehdidiyle kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu.

ÇEŞİTLİ ORANLARDA HAPİSLERİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca; Hasret Vural, Tunahan Keskin, Oğuzhan Koç, Recep Özgül, Mücahit Ertürk, Yusuf Çetin, Burak Bayar, Fatih Akman, Ali Kılıççı, Soner Ergüntürk, Sezer Odabaş ile birlikte toplam 15 sanık hakkında, "Cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından çeşitli oranlarda hapis istemiyle dava açıldı.

İSTİNAF KARARI BOZMUŞTU

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karara bağlanan davada iki sanık beraat ederken diğer sanıklar ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi, kararı esastan bozarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

DURUŞMA ERTLENDİ

Bugün görülen duruşmaya sanıkların avukatları ile Aile Bakanlığı avukatı katıldı. Dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle basın mensuplarının izleyemediği duruşmada, avukatlar da bilgi vermekten kaçındı. Mahkemenin, duruşmayı 7 Ekim'e ertelediği öğrenildi.