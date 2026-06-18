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İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor! Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor! Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

18.06.2026 09:41:00
Güncellenme:
AA
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İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor! Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

Dünyanın en prestijli bilimsel yayınlarından Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, insanlık tarihinin en ölümcül hastalıklarından biri olan vebanın kökenine dair ezberleri tamamen bozdu. Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü çevresinde yer alan antik mezarlıklardaki kalıntılar üzerinde yapılan DNA analizleri, bilinen en eski veba salgınının günümüzden yaklaşık 5 bin 500 yıl önce yaşandığını ortaya koydu.
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Sibirya'da mezarlıklardaki kalıntılardan elde edilen DNA örneklerine göre, bilinen en eski veba salgını yaklaşık 5 bin 500 yıl önce görüldü.

CNN'in haberine göre, bilim insanları, Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü çevresinde mezarlıklardaki kalıntıları incelerken yeni bakteri tipi tespit etti.

Bölgedeki en büyük iki mezarlıkta, belirgin bir ölüm nedeni olmayan çok sayıda çocuk ve gencin kalıntılarına rastlayan bilim insanları bu ölümlerin nedenini araştırdı.

Kalıntılar üzerinde yapılan DNA analizleri, mezarlıktaki 46 kişiden 18'inin veba taşıdığını ortaya koydu.

Bilim insanları daha önce vebanın 3 bin 800 yıl önce başladığını değerlendirirken, söz konusu bulgular sayesinde hastalığın tahmin edilenden çok daha erken, 5 bin 500 yıl önce başladığını belirledi.

Uzmanlar, elde edilen bulguların vebanın insanlardaki kökenine ilişkin bugüne kadar tespit edilen en eski kanıtlar olabileceğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

İlgili Konular: #veba salgını