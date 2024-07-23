İnşatta 3 metre yükseklikten düştü, bacağına demir saplandı!

Bolu’da çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek düşen işçi A.B.’nin bacağına demir saplandı. Mesai arkadaşları tarafından A.B.’nin bacağına saplanan demir çıkartılırken, yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:16
İnşatta 3 metre yükseklikten düştü, bacağına demir saplandı!
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Çivril Mahallesi 2568’inci Sokak’ta, öğle saatlerinde edinilen bilgiye göre, site inşaatında çalışan A.B.,1’inci katta kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yerdeki demir parçalarının üzerine düştü.

A.B.’nin bacağına demir saplandı. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İşçiler, bu sırada A.B.’nin bacağına saplanan demiri çıkardı.

Yaralı işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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