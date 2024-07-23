Bursa'da konut inşaatı yolda 'göçüğe' sebep oldu
Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapımı devam eden bir konut projesi, ana yolda çatlaklar oluşturdu. Yolun bir kısmı çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, en işlek cadde trafiğe kapatıldı.
Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Dörtçelik Caddesi üzerinde bir firmanın site inşaatı sırasında yolda çatlaklar oluştu.
Güzelyalı’dan Bursa’ya gitmek isteyen vatandaşların ana arter olarak kullandığı cadde trafiğe kapatıldı. Yoldaki çökmeyi durdurmak için inşaat firmasının fore kazık çakmaya başladığı öğrenilirken, yolun trafiğe ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.
Dörtçelik Caddesi’nin trafiğe kapatılması sebebiyle Güzelyalı’da hafta sonu trafik çilesi yaşandığını belirten vatandaşlar, tedbir amaçlı çalışmaların hızlandırılmasını istediler.
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