'Instagram hikayesi' duvarda mahsur bıraktı: Yardımına itfaiye koştu

Antalya’da Instagram’a 'story çekmek için' kapalı basketbol sahasının duvarlarına koşarak tırmanan genç, yaklaşık 8 metre yükseklikte mahsur kaldı. Genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, o anları kayda alan arkadaşı, ‘Böyle olmayın’ diyerek diğer gençleri uyardı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:15
'Instagram hikayesi' duvarda mahsur bıraktı: Yardımına itfaiye koştu
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Muratpaşa ilçesine bağlı Haşimişcan Mahallesi, Işıklar Caddesi üzerinde, dün gece saatlerinde Ukrayna asıllı Türk vatandaşı İ. B. (17), sosyal medya hesabına hikaye videosu çekmek için kapalı basketbol sahasının duvarlarına koşarak çıkmaya başladı.

Bir süre sonra tırmanarak çıkmaya devam eden İ. B., yaklaşık 8 metre yüksekliğe geldiğinde geriye dönemeyince, beton duvarlara tutunup arkadaşının yardım çağırmasını istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla genci bulunduğu yerden kurtardı.

"BÖYLE OLMAYIN"

Tüm bu olanları ise kayda alan arkadaşı Kaan B., “Instagram’a hikaye çekmek için koşarak buraya tırmandı. Orada kalınca ’inemiyorum, itfaiyeyi ara’ diye bağırmaya başladı. Ben olsam çıkmazdım. Böyle olmayın” dedi.


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