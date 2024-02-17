'Instagram hikayesi' duvarda mahsur bıraktı: Yardımına itfaiye koştu
Antalya’da Instagram’a 'story çekmek için' kapalı basketbol sahasının duvarlarına koşarak tırmanan genç, yaklaşık 8 metre yükseklikte mahsur kaldı. Genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, o anları kayda alan arkadaşı, ‘Böyle olmayın’ diyerek diğer gençleri uyardı.
Muratpaşa ilçesine bağlı Haşimişcan Mahallesi, Işıklar Caddesi üzerinde, dün gece saatlerinde Ukrayna asıllı Türk vatandaşı İ. B. (17), sosyal medya hesabına hikaye videosu çekmek için kapalı basketbol sahasının duvarlarına koşarak çıkmaya başladı.
Bir süre sonra tırmanarak çıkmaya devam eden İ. B., yaklaşık 8 metre yüksekliğe geldiğinde geriye dönemeyince, beton duvarlara tutunup arkadaşının yardım çağırmasını istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla genci bulunduğu yerden kurtardı.
"BÖYLE OLMAYIN"
Tüm bu olanları ise kayda alan arkadaşı Kaan B., “Instagram’a hikaye çekmek için koşarak buraya tırmandı. Orada kalınca ’inemiyorum, itfaiyeyi ara’ diye bağırmaya başladı. Ben olsam çıkmazdım. Böyle olmayın” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'
- İliç maden faciasında yeni gelişme!