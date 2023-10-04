Instagram şifresi yüzünden intihar etti

Yayınlanma: 04.10.2023 - 23:09

Güncelleme: 05.10.2023 - 08:11

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarı’nda bulunan bir apartmanda iddiaya göre, 17 yaşındaki Zeynep Ç., akşam saatlerinde ablasıyla Instagram şifresi yüzünden tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmaya sinirlenen çocuk, oturdukları 7 katlı apartmanın 4. katından atladı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Zeynep Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Ç.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



