Instagram yasağına tepkiler çığ gibi: 'Yakında nefes almamıza da engel gelir'

Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:08

Güncelleme: 07.08.2024 - 11:08

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen Instagram erişim kısıtlaması devam ediyor. Uygulanan yasakla ilgili görüşmeler devam ederken çözüm platformu Şikayetvar’a ulaşan kullanıcılar yasakla ilgili görüşlerini dile getirdi. Verilere göre kurumla ilgili şikayetler son bir haftada yüzde 162 arttı. Öte yandan getirilen erişim yasağı nedeniyle Instagram’a giriş yapamayan kullanıcılar çözümü VPN kullanmakta aradı. Artan talep VPN şikayetlerinin de yükselmesine neden oldu.

Instagram yasağıyla ilgili platforma gelen bazı şikayetler şöyle sıralandı:

"YAKINDA NEFES ALMAMIZA DA ENGEL GELİR"

“Ekonomi yerlerde, evden çıkıp sosyalleşemez, bir yere gidip nefes alamaz olduk. Tek sosyal bağlantımız olan Instagram'a da engel koydunuz. Artık yakında nefes almamıza da engel gelir.”

"85 MİLYONUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLIYORSUNUZ"

“Neden Instagram sosyal medya erişimi kısıtlandı? ‘Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.’ demişsiniz. Hassasiyetinizi belli ettiniz ama eksiklikten söz etmemişsiniz. Burada 85 milyonun özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Lütfen doğru düzgün açıklama yapın ya da hiçbir şeye kalkışmayın.”

"BU YAPTIĞINIZ BÜYÜK BİR HAK İHLALİDİR"

“Instagram erişimini kaldırın lütfen. İnsanların hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya hakkınız yok. Bu yaptığınız büyük bir hak ihlalidir. İnsanların özel ağına bu şekilde erişim kısıtlaması yapamazsınız. Yapmanız gereken, insanları tespit edip tek tek hesaplarına bloke koymak. Lakin tüm ülkeye erişimi kapatmak büyük bir hak ihlalidir.”

"INSTAGRAM’DAN SATIŞ YAPIYORDUM ZARARIMI KİM KARŞILAYACAK?"

“Instagram’ı kapattınız. Ben oradan para kazanıyorum, satış yapıyorum. Bu milletin zararını nasıl karşılayacaksınız? Reklam vermiştim, param gitti. Benim zararımın hesabını kime, nasıl vereceksiniz? 2 kuruş para kazanıyoruz. Sizin sayenizde o da gitti. Mağdur ettiğiniz bu kadar insanın resmen parasına el koydunuz. Size zahmet bizim milletin zararını karşılayın.”

"MAĞDURİYET ÜSTÜNE MAĞDURİYET YAŞATIP DURUYORSUNUZ"

İnsanların stres attığı platforma nasıl erişim engeli koyabiliyorsunuz? Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşatıp duruyorsunuz. Ona buna erişim engeli koyacağınıza altyapılarımıza destek çıkalım. Bu böyle olmaz, kesinlikle kabul etmiyorum, etmiyoruz.”

"SORUNUNUZU DERHAL INSTAGRAM YÖNETİCİLERİYLE HALLETMENİZ GEREKLİ"

“Belirttikleri olayla ve yaptıkları açıklamayla hiçbir alakası olmayan insanların Instagram'a girememe sebebi olan kuruma sesleniyorum. Belirttiğiniz durumun cefasını biz çekmek zorunda değiliz. Sorununuzu Instagram yöneticileriyle derhal halletmeniz gerekli. Bahsettiğiniz şeyler yüzünden biz neden Instagram’ı açamıyoruz? Erişim engeli kaldırılmalı bir an önce.”

"ÇOK ADALETSİZ İŞ YAPIYORSUNUZ"

“Instagram'a erişim engeli getirdiniz. Sebebi ne? Instagram mı tek sıkıntı? O kadar fotoğrafımız var, anılarımız var. Çok adaletsiz iş yapıyorsunuz. Instagram'ı geri istiyoruz. Yaptığınız ayıp. Biz tekrar Instagram'ı istiyoruz.”