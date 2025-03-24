Instagram'dan paylaştı iddiası tepki çekti... Polis'ten yurttaşa acımasız müdahale!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:37

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:37

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yurt genelinde eylemler devam ediyor. Dün hakkında resmen tutuklama kararı verilen İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne sevk edildi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için gerçekleştirdiği ön seçimde ise 15 milyon yurttaş sandığa giderek İmamoğlu'nu aday olarak belirledi.

SARAÇHANE'DE GERGİNLİK

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından oy kullanan yurttaşlar, İstanbul Saraçhane'de bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından, Bozdoğan Kemeri'nde başlayan sert müdahaleler Saraçhane Meydanı'na yayıldı. Polis ekiplerinin göstericilere zaman zaman uyguladığı sert müdahaleler, diğer göstericiler tarafından kayıt altına alındı. İstanbul'da semazen kıyafetli bir eylemcinin protestosu ise geceye damgasını vurdu.









GAZETECİLERE MÜDAHALE

Saraçhane'de yaşanan olayları takip eden gazeteciler de polis müdahalesine maruz kaldı. BirGün gazetesinin muhabirleri Ebru Çelik ve Deniz Güngör, gazeteci olduklarını bildirmelerine rağmen polis tarafından darp edildiklerini ifade etti. BirGün, muhabir Deniz Güngör'ün basın mensubu olduğunu belirtmesine rağmen biber gazına maruz kaldığını ve plastik mermi ile vurulduğunu yazdı.

DİSK Basın-İş Sendikası, yaşananlara tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Haber takibi yapan üyemiz BirGün muhabiri Ebru Çelik ve yine BirGün çalışanı Deniz Güngör, polis tarafından tekmelendi, jopla şiddete maruz bırakıldı ve işkence edildi. Türkiye'de halkın haber alma hakkı, iktidarın kararlarına göre RTÜK, yargı ve kolluk kuvvetlerinin eliyle engelleniyor. Gazetecilere yönelik şiddeti kınıyoruz!"

İSTANBUL VALİSİ: TESPİTLER YAPILIYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir."

Emniyet teşkilatımız, Saraçhane’de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir.



Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler… pic.twitter.com/4vOViYpBdO — Davut GÜL (@gul_davut) March 23, 2025





SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR İDDİASI



Dün akşam polis ekiplerinin sert müdahalesi sosyal medyada da gündem oldu. Göstericilerin yanı sıra polislerin de sosyal medyada paylaşım yaptığı iddia edildi.



Özellikle bir polisin ters kelepçeli eylemcileri, "36 saatin sonu paket" açıklamasıyle paylaştığı iddiası çok tepki çekti.