İnternet dolandırıcılığında büyük patlama yaşanıyor

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

Altun’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da, internet üzerinden sosyal medya ve bankacılık sistemlerini kullanarak yurttaşları dolandıran şebeke sayılarında patlama yaşandı.

ŞEBEKE SAYISI 3’E KATLANDI

İstanbul’da sadece polis sorumluluk bölgesinde organize ve nitelikli internet dolandırıcılığı şebeke sayısı, 3’e katlandı. Şebeke sayısı yüzde 270 artarken, günde ortalama 110-120 yurttaş savcılığa dolandırıcılık nedeniyle şikâyette bulundu.

Altun, “Ceza mahkemelerinde seçilen on suç türüne göre yıl içinde açılan dosya sayısı artış oranları incelendiğinde 2022 yılında bir önceki yıla göre en fazla artışın sırasıyla dolandırıcılık, çocukların cinsel istismarı ve hırsızlık suç türlerinde olduğu görüldü. Ceza mahkemelerinde seçilen on suç türüne göre dolandırıcılık suçu içeren dosyaların gelen dosyalara oranı 2015-2022 yılları arası yüzde 47.6 artış oldu” dedi.

Küresel Organize Suçlar Raporu’na değinen Altun, “Son yıllarda Türkiye Avrupa’da organize suç endeksinin en yüksek olduğu ülke konumuna geldi. 2023 skoru biraz daha kötüleşen Türkiye dünyada ise 14. sırada bulunuyor” ifadelerini kullandı.

‘BİLİNEN YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPILMALI’



Yurttaşları dolandırıcılık konusunda uyaran Altun, “Yıllarca Polislik yaptım. Hiçbir insanı telefonla arayarak para pul, altın isteyen polis göremedim. Telefonda kendini polis olarak tanıtan birisi sizden para, altın gibi şeyler istiyorsa hemen telefonu kapatıp arayan numarayı şikâyet edin. Telefon dolandırıcılığında hedefte yaşlılar var” dedi.

Altun sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Sanal ortamda ve klasik dolandırıcılık türünü incelediğimizde 1004 çeşit dolandırıcılık türü var. Özellikle pandemi sonrası sosyal medya ve internet ortamı sahtecilik, hile ve dolandırıcılıklar için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiş durumda. Platformlar, dolandırıcıların sahte profillerin arkasına saklanmasını veya gerçek hesapları ele geçirmesini sağlıyor. Önde gelen e-ticaret platformlarını bire bir kopyalayan dolandırıcılar, sosyal medya sitelerine verdikleri cazip reklamlarla vatandaşları tuzaklarına düşürüyor. Bu yüzden tanıdık, bilindik sitelerden alışveriş yapmak gerekiyor. Siber farkındalık ve bilinç sahibi bireyler kolay kolay tuzağa düşmüyorlar.”

