İnternet kafede tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

Olay, cuma günü ilçe merkezindeki bir internet kafede meydana geldi. Oyun oynamak için internet kafeye giden R.U. ile aynı kafede başka masada oyun oynayan B.A. arasında tartışma çıktı.

Arka cebindeki bıçağı çıkartan R.U., koltukta oturan B.A.'yı bıçakladı. Karın ve göğüs bölgesinden 3 bıçak darbesi alan B.A., bir eliyle R.U.'nun bıçak tutan elini, diğer eliyle de yaralandığı bölgeleri tuttu.

B.A., ardından internet kafeden çıkıp yardım istedi. R.U. ise kaçtı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. B.A., ambulansla kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya'da bir hastaneye sevk edildi.

R.U. ise polisin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.