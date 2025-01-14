İnternet yayıncısı Kartal Bulut Doğan dini değerlere ve Atatürk’e hakaretten tutuklandı

İzmir'de dini değerlere, Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, tutuklandı.

İnternet yayıncısı Kartal Bulut Doğan dini değerlere ve Atatürk’e hakaretten tutuklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:55

İzmir'de Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Doğan, dün polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde söz konusu yayınlardaki açıklamaları alkolün etkisiyle yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal Bulut Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan'ın yaptığı bir yayında Atatürk hakkında söylediği sözler tepki toplamıştı. 


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