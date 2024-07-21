'İnternetçi Abi' gençleri uyardı: Karadağ ile fiyat farkı 225 kat!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 18:17

Güncelleme: 21.07.2024 - 18:17

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Taylan Yıldız, Türkiye ve Karadağ'daki internet fiyat farklarını karşılaştırarak, Türkiye'nin Karadağ'dan 225 kat daha pahalı olduğunu ifade etti.

'Siz hesap yapmayın diye ben hesapladım. Aradaki fiyat farkı 225 kat!' diyen Yıldız, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

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