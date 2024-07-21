'İnternetçi Abi' gençleri uyardı: Karadağ ile fiyat farkı 225 kat!

Kamuoyunda 'İnternetçi Abi' olarak da bilinen Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Taylan Yıldız, Karadağ ile Türkiye'deki internet fiyat farkının 225 kat olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 18:17
'İnternetçi Abi' gençleri uyardı: Karadağ ile fiyat farkı 225 kat!
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Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Taylan Yıldız, Türkiye ve Karadağ'daki internet fiyat farklarını karşılaştırarak, Türkiye'nin Karadağ'dan 225 kat daha pahalı olduğunu ifade etti.

'Siz hesap yapmayın diye ben hesapladım. Aradaki fiyat farkı 225 kat!' diyen Yıldız, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

YILDIZ'IN PAYLAŞIMI


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