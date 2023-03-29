İnternette sahte ilanla dolandırıcılığa 4 yıl 2 ay hapis

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:20

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:20

Ankara'da yaşayan Abdelkrım Khelouı, 5 Kasım 2021'de internet sitesindeki ilanda gördüğü otomobili 1 aylığına kiralamak için sayfada bulunan banka hesap numarasına 7 bin, 4 bin ve 1 bin TL olmak üzere toplamda 12 bin lira para gönderdi.

Buna rağmen aracı teslim alamayan Khelouı, dolandırıldığını anlayarak şikayette bulundu. Soruşturma sonunda Khelouı'nın parayı yatırdığı hesabın sahibi Gamze Oturmaz hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gamze Oturmaz, "Benim adıma bütün yasal olmayan işleri gerçekleştiren İstanbul'da bulunan A.A.'dır. Benim kesinlikle hiçbir alakam yoktur. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Gamze Oturmaz'a, 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.