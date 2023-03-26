Son Dakika: İmamoğlu'ndan diploma göndermesi

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 13:45

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 14:06

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Görevi şiddeti önlemek olan bazı yöneticiler bu amaç için çıkarılmış kanunları ne yazık ki birtakım siyasi pazarlıkların meselesi haline getiriyorlar! Bu da acı bir durum. Onların yaptığı insanlık mıdır, yöneticilik midir, asla değildir.

Konu kadın olunca her ne hikmetse üç beş erkek bir araya gelip karar alma, yasa yapma ve çerçeve çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Neden, ne derdiniz var kadınlarla? Seçimlerde rakibimiz olan ittifak böylesi bir akılla sürece bakıyor. Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatiklerce adeta linç ediliyor. Açıkçası bu üzücü bir fotoğraftır. Bunu da değiştireceğiz.

Halbuki iktidar partisine mensup kadın yönetici ne demiş de saldırıya uğramış, 6284 sayılı kanun bizim kırmızı çizgimiz demiş. Doğru demiş, ben alkışlıyorum hanımefendiyi. Bizde doğruya doğru, eğriye eğri.

Bu akıl aynı siyasi baskılarla İstanbul Sözleşmesi’ni de kaldırmıştır. Üstelik bugünün iktidarının başındaki kişi sayın Cumhurbaşkanı’nın kendi kızı dahi kaldırılmanın karşısında durmuş. Bir baba kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır.

"İNSANLIK DİPLOMASINA SAHİP"

Milletin aklını dinleyen güzel iş yapıyor. Kendi aklını millete dayatan da millete zulüm çektiriyor. Sayın Cumhurbaşkanım için oy istiyorum. Herkesi muhakkak sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye davet ediyorum. Bizim cumhurbaşkanı adayımız merhametiyle, adaletiyle insan. Çok iyi bir yönetici olmanız gerekiyor bu ülkeye hizmet etmek için. İyi bir yönetici olmak için de vermeniz gereken sınavlar var. Diploma işine girmeyeceğim.

En önemli sınav insanlık. Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu o sınavı binlerce kez geçtiği için insanlık diplomasına sahip. Onun için yürekten oy isteyeceğim her vatandaşımızdan…

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Kadın erkek eşitliği, her evde huzurun, bereketin olması, adalet için, halk için, millet için iktidar. İstanbul'u da Bağcılar'ı da seviyorum. Bağcılar'da oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Ama kimse endişelenmesin, bu ülkede hiçbir ayrım yapmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur.

Sevgili İstanbullular zor durumda olduğunuzu, geçim sıkıntısını, işsizliği biliyorum. Malı götürenleri de biliyorum. Haksız olarak Hazine'den alınan 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Benim güvendiğim insanlar sizlersiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Allah nasip ederse cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevini yapacak.

İkinci cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur Yavaş. Elinden gelen bütün gücü gösterecek. Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Demek ki ikinci başkenti yöneten güç, aynı zamanda Cumhuriyet'in en önemli yılında, yani 100. yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar."