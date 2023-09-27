Ceren'e niyet Mahsun'a kısmet: İnternetten tanıştığı kişi erkek çıktı, dövülerek parası gasbedildi
İstanbul'da internetten tanıştığı Ceren Ç. ile birlikte olmak için 3 bin lirada anlaşan Y.C.A. isimli kişi, evine gittiği kişi ve bir arkadaşı tarafından dövülerek gasbedildi. İhbar üzerine gözaltına alınan Ceren Ç.'nin cinsiyet değiştirdiği gerçek adının ise Mahsun olduğu öğrenildi.
Olay geçen çarşamba günü Cevizlik Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Y.C.A.(19) bankaya giderek 50 bin lira çekti. Daha önce internet üzerinden tanıştığı Ceren Ç.'nin (28) evine 3 bin lira karşılığı birliktelik yaşamak için gitti.
Evde bulunan Ceren Ç. ile Hüseyin D. Y.C.A.'nın 50 bin lirasını zorla aldıktan sonra evden kovdu. Y.C.A.'nnın polise haber vererek gasbdildiğini söylemesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ç. ve Hüseyin D.'yi gözaltına aldı.
Gerçek adının Mahsun Ç. olduğu belirlenen Ceren Ç. ile Hüseyin D.'nin cinsiyet değiştirdiği belirlendi. Hüseyin D.adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, Mahsun Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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