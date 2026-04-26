Cumhuriyet Gazetesi Logo
İnternetten aldığı ürün iki ay boyunca teslim edilmedi: Tüketici Hakem Heyeti'nden dikkat çeken karar

26.04.2026 11:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kayseri'de Melikgazi İlçe Tüketici Hakem Heyeti, e-ticaret sitesinden sipariş verdiği kurutma makinesi 60 gündür teslim edilmeyen tüketicinin ödediği bedelin iadesine karar verdi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan A.R.B, herhangi bir iletişim numarası bulunmayan bir e-ticaret sitesinden kurutma makinesi siparişi vererek 15 bin 741 lira gönderdi.

Aradan geçen zamanın ardından siteyle yaptığı yazışmalarda "bilgi vereceğim" şeklinde cevaplar alan A.R.B, siparişi 60 gündür teslim edilmeyince Melikgazi İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

TÜKETİCİ ŞİKAYETİNDE HAKLI BULUNDU

İncelemede, tüketici ile şikayet edilen arasında mesafeli satış sözleşmesi olduğu, şikayet edilen firma tarafından yasal sürede ürün tesliminin yapılmadığı belirlenerek tüketicinin şikayetinde haklı olduğuna kanaat getirildi.

Tüketici Hakem Heyetince yapılan değerlendirme sonucu, kurutma makinesi için yatırılan 15 bin 741 liranın e-ticaret sitesi tarafından tüketiciye iade edilmesi kararlaştırıldı.

Image

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin

"FAİZDEN MİLYONLARCA LİRA GELİR ELDE EDİYORLAR"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 30 günde gönderilmesi gereken çamaşır kurutma makinesinin 60 gün sonra bile gönderilmediğini söyledi. Mağdur A.R.B'nin sürekli e-ticaret sitesine siparişiyle ilgili mesaj attığını ancak bir türlü cevap alamadığını ifade eden Şahin, aradan geçen iki aylık zamanın ardından tüketiciye ürünün kalmadığı ve parasının iade edileceğinin söylendiğini belirtti.

Bu sürede e-ticaret sitesi tarafından tüketicinin parasının değerlendirildiğini öne süren Şahin, şunları kaydetti:

"Hem vergiden kaçırılıyor hem de tüketicinin parası bir şekilde kullanılıyor. 20-25 bin olan bir ürünün fiyatını 5-10 bin lira aşağı düşürüp cazip göstererek ayda 1000 kişiye satsa, aylık 15-20 milyon gibi bir para yapıyor. Bunu 5-6 ay kullanıp faizden milyonlarca lira gelir elde ediyorlar. Daha sonra hakem heyetinin kararına göre parayı iade ediyorlar. Burada biz eğer paramızı almazsak, bu dolandırıcılığa destek ve prim vermiş oluruz. O zaman ne yapacağız?

Teslim edilmeyen ürünler için 31 veya 32 gün sonra hakem heyetine giderek 'faiziyle birlikte' diyerek başvuracağız ve karar çıktıktan sonra kesinlikle karşı tarafın ödemeyi gerçekleştirmesini beklemeyeceğiz. Avukata verip, avukatlık ücreti ve masrafları ödemesini, kazandığı paranın kat kat kendisinden çıkmasını sağlayacağız ki bir daha bunu ne başka bir tüketiciye karşı düşünsün ne de yapsın. Ona fırsat vermeyelim, teşvik etmeyelim. Onu cezalandıralım."

İlgili Konular: #tüketici #iade #sipariş

İlgili Haberler

Geçen yıl boldu, bu yıl lüks oldu: Üretici de tüketici de dertli...
Geçen yıl boldu, bu yıl lüks oldu: Üretici de tüketici de dertli... Üretimindeki düşüş nedeniyle fiyatları artan ayva, Bursa'da bir markette kilosu yaklaşık 300 liradan satışa sunuldu.
TBMM'ye yapılandırma teklifi sunuldu: Kredi kartı ve tüketici borçlarına düzenleme yolda
TBMM'ye yapılandırma teklifi sunuldu: Kredi kartı ve tüketici borçlarına düzenleme yolda Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borçları Nisan 2026 itibarıyla 6 trilyon TL’yi aşarken, icra dairelerindeki dosya sayısı 35 milyonun üzerine çıktı. TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, ödeme güçlüğü çeken yurttaşların borçlarını anapara üzerinden yeniden yapılandırmayı, faiz ve icra masraflarını silmeyi ve sicil affı getirmeyi hedefliyor.
TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı: Tüketici güven endeksinde kötümserlik sınırı aşılamadı
TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı: Tüketici güven endeksinde kötümserlik sınırı aşılamadı TÜİK ve Merkez Bankası verilerine göre, tüketici güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artış göstererek 85,5 seviyesine yükseldi. Mevcut verilerle tüketici güveni, nisan ayında da kötümserlik bölgesi olan 100 puan eşiğinin altında kalmaya devam etti.