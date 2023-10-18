İnternetten araç satın alırken yüzbinlerce lira dolandırıldı!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 14:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 14:06

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Sinan Temel (43) gazetecilere, bir internet sitesinde ilanını gördüğü otomobili satın almak için İstanbul'daki ilan sahibi Y.K. ile telefonla görüştüğünü söyledi.

Aracı alması için İstanbul'daki kuzenine vekalet verdiğini aktaran Temel, noter işlemleri sırasında kendisine verilen hesaba 850 bin lira yatırdığını ancak Y.K.'nin, hesabına para yatmadığını öne sürdüğünü anlattı.

"BAŞKALARI DA MAĞDUR OLABİLİR"

Satış işlemi gerçekleşmediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Temel, şöyle konuştu:

"Vekalet verdiğim kuzenim İstanbul'da aracı ekspertize götürdü, pazarlığı yaptık. Notere gidildiğinde IBAN istedik. Bize başka kişinin IBAN numarası verildi, parayı yatırdık. Noterde imza aşamasındayken araç sahibi 'Para hesabıma yatırılmadan satışını veremem' deyince bir şey yapamadık. Savcılığa başvurduk. 850 bin lira para yatırdım. Başkaları da mağdur olabilir. Bunların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Araç sahibinin kendisine ait hesap numarası dışında hiçbir yere para yatırmayın."

Savcılık, şikâyet üzerine olaya ilişkin soruşturma başlattı.