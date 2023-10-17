İmamların karıştığı milyonlarca liralık araç dolandırıcılığı: Taraflar Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:25

Güncelleme: 17.10.2023 - 17:33

Sinop merkezli bir araç kiralama şirketi olan CNGZ Filo ve Araç Kiralama Kurumsal Hizmetleri Limited Şirketi’nden araç satın alan yurttaşlar, belirtilen sürede araçlarını alamadıklarını öne sürdü. Yurttaşların bir kısmı ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ iddiası ile suç duyurusunda bulundu. İlgili şirketin yetkililerinin imam olarak görevli olduğu ortaya çıktı. Yurttaşlar durumu Diyanet İşleri Başkanlığı'na 'İlgili kişiler dini değerleri öne sürerek nüfuzlarını kötüye kullanmaktadır' ifadeleriyle şikayetlerini dile getirdiler.

Cumhuriyet olayın ardından konunun tarafları ile görüştü.

Otomobil satın alan S.G., yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Uzun süre bayilerde sıfır araba bulamadığımız için aracı bir kişi bize bu şirketi önerdi. Şirket yetkilileri ‘biz kiralama şirketiyiz. Bireysel olarak araç satıyoruz ancak devlet yasak koydu.

6 kilometre, 6 ay yasağı var. 3 ay sonra arabanız gelir. 3 ay sonra ruhsatınızı alırsınız’ dediler. Ondan sonra bu durumu aştıklarını ve zorunluluğun kalmadığını söylediler. Bizden 1 Milyon 500 bin istediler. Biz bu parayı onlara nakit olarak gönderdik. Karşılığında bir araba satış vaadi sözleşmesi imzaladık ve beklemeye başladık.”

90'A YAKIN ŞİKAYET

S.G. isimli yurttaş ise şirket yetkililerinin imam olduklarını ve bu sayede nüfuzlarını kullandıklarını belirtti. S.G “Para iadesi yapmıyorlar. Birçok mağdur var. Kapatmışlar işyerlerini. Sonra araştırdığımızda bizim gibi birçok kişinin olduğunu öğrendik. Araştırmaya başladıkça zaten işin arkası geldi. Adamlar zaten imam oldukları için hanımlarının üzerine şirket açarak başlıyorlar.

İnsanlarla konuştukça bir sürü şey ortaya çıktı. Şu anda 90’a yakın şikayet var. Paravan şirketler kuruyorlar, vergi kaçırıyorlar, dolandırıcılık yapıyorlar, dini kullanıyorlar, partiyi kullanıyorlar ama hiçbir suretle süreç ilerlemiyor” dedi.

İFLAS ETTİKLERİNİ DUYDUK

Ü.Ö. isimli yurttaş ise, “Bu yer ile görüştük, anlaştık. Elimizdeki parayı denkleştirdik yatırdık. Şirket yetkilileri, ‘aracınızı temin edeceğiz vereceğiz’ dedi. Sonra hiç ses çıkmadı. 4 Ağustos'ta bu kişilerin iflas ettiğini duyduk. Beynimizden vurulmuşa döndük. Çoğu zaman telefonlarımızı açmadılar, açtıklarında ise bağırıp çağırdılar. Hala ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Kesinlikle para bir yerlere aktarılmış. Bunlar bir maşa gibi” diye konuştu.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİM

İddiaların odağında olan şirketin yetkilisi Ahmet Cengiz ise, “Kiralama usulüyle satış yapıyoruz. Bir aracı vatandaşa kiralıyoruz. Peşin ödeme yapıyorlar. 6 ay 6 bin kilometre yasağı olduğu için altı ay sonunda devrini veriyorduk. Ancak son zamanlarda döviz kurunun artması gibi sebeplerden ticaretimiz yavaşladı.

Son zamanda bir sıkıntıya girdik ve kimseyi dolandırmak ya da mağdur etmek amacıyla bu ticareti yapmadık. Böyle bir iddiayı vicdanen kabul edemiyoruz. Müşterimizle birebir konuşuyoruz, bilgilendiriyoruz. Ben bununla alakalı Whatsapp grubu kurdum. Suç duyuruları başladı. Biz bunlarla uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.