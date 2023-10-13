Sahte dekont dolandırıcıları yakalandı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 15:58

Güncelleme: 13.10.2023 - 15:58

Son günlerde alışveriş yaptıkları iş yerlerini ‘Yanımda nakit yok, havale göndereyim’ diyerek sahte dekont ve ekran görüntüleri ile dolandıran şebeke bu defa Aydın’da esnafların canını yaktı.

Gittikleri mağaza ve iş yerlerinde kendilerini karı-koca olarak tanıtıp aldıkları ürünlerin paralarını vermeden giden şüpheliler çeşitli mağazaları dolandırdı.



Edinilen bilgiye göre, geçen gün Söke ilçesinde biri kadın iki şahıs üç işyerinden alış veriş yaptı. IBAN aracılığıyla yaptıkları ödemeler hesaba geçmedi. İki giyim mağazasından yaklaşık 22 bin, bir telefon mağazasından 8 bin 500 TL’lik alış veriş yapan ve karı-koca olduklarını söyleyen şahıslar, her işyerine aynı taktiği uyguladı.

Alışveriş bedellerini İban hesabına geçtiklerini belirtip, ilginç bir uygulama ile sahte dekont üretip bu dekontların telefon ekranından gösterip giden şebeke Söke’den sonra Aydın Efeler İlçesi’nde aynı taktikle dükkanları mağdur etti. Pazar günü de Efeler ilçe merkezindeki kıyafet satan mağazadan yüklü miktarda alışveriş yapan biri kadın iki kişi, aynı yöntemi kullandı.

YUNUS EKİPLERİNE TAKILDILAR

Alışveriş yaptıkları esnafları sahte dekontlarla dolandıran 2 şüpheli şahıs Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve ’yunus’ olarak bilinen motosikletli polis timi tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan M.A. B.A. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.