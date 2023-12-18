İnternetten sattığı robot süpürgeyi göndermeyene 3 yıl 4 ay hapis

Samsun’da internetten sattığı robot süpürgeyi alıcıya göndermeyen bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 16:04
İnternetten sattığı robot süpürgeyi göndermeyene 3 yıl 4 ay hapis
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Samsun’da ikamet eden B.K., internetten satışa sunulan robot süpürgeyi satmak için ilan veren Ç.E.B. ile bağlantıya geçip 5 bin 846 lira para gönderdi.

Ancak Ç.E.B. parayı almasına rağmen robot süpürgeyi alıcıya göndermeyince B.K. şikayetçi oldu. Ç.E.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın son duruşmasında Ç.E.B. ’dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 10 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.


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