İnterpol arıyordu: Çeçenistan uyruklu IŞİD şüphelisi İstanbul’da çıktı!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 19:08

Güncelleme: 30.12.2024 - 19:08

İnterpol ve Europol tarafından, Çeçenistan Polis Teşkilatı'nın sağladığı bilgiler doğrultusunda, hakkında arama kararı bulunan B.E. isimli şüpheli, İstanbul polisinin 26 Aralık'ta Başakşehir'de gerçekleştirdiği operasyonda yakalandı.

Çeçenistan polisinin verdiği bilgilere göre, silahlı bir şekilde girdiği bir evden 400 bin ruble ve bazı eşyaları çaldığı, ardından terör örgütü IŞİD’e katıldığı tespit edilen şüpheli B.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosyası incelenen şüpheli B.E., 'Siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli B.E’nin, IŞİD bağlantılarının yanı sıra casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebekenin üyesi olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.