Ankara'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
Ankara'da IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1 FİRARİ ARANIYOR
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Etiketler: #IŞİD
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