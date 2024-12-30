İstanbul'da IŞİD'e yönelik iki farklı operasyonda 38 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:45

Güncelleme: 30.12.2024 - 12:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, silahı terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İstanbul'da ikamet eden 11 şüphelinin; IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatlı olarak örgüt propagandası yaparak örgüt adına finansman faaliyetlerinin kontrolünü sağladıkları tespit edildi.

TOPLAM 38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah erken saatlerde İstanbul'da 7 ilçede toplam 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 2'si ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütle ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları yönünde haklarında bilgiler olduğu belirtilen ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen 46 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik de bu sabah düzenlenen operasyonda ise toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari şahıslara yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor.