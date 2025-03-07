Interpol 'kırmızı bültenle' arıyordu: Fethiye'de yakalandı
Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan Bosna Hersek uyruklu A.K'nin (36) Fethiye'de olduğunu belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
A.K, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: #İnterpol #jandarma genel komutanlığı #Jandarma
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