Interpol tarafından aranan IŞİD'li Başakşehir'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çeçenistan uyruklu IŞİD'li şahıs, Başakşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Interpol tarafından aranan IŞİD'li Başakşehir'de yakalandı
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:36

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı tarafından, Çeçenistan'da bir kişinin evine silahla girerek 400 bin ruble çaldığı, silahlı terör örgütü IŞİD'e katıldığı ve Türkiye'de olabileceği yönünde yapılan bilgilendirme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı.

CASUSLUK FAALİYETİ

Yapılan çalışma sonucunda, 1992 doğumlu Çeçenistan uyruklu şahsın, ayrıca casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebekenin de üyesi olabileceği değerlendirildi. Başakşehir'de bir adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine belirlenen adrese operasyon düzelendi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şahsın, ikametinde yapılan aramada dijital materyallerine el konuldu.


Etiketler: #IŞİD #Başakşehir #İnterpol

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