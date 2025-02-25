Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu... Denizli'de yakalandı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:23

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:23

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "tasarlayarak öldürmek" suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtilen Mısır vatandaşı M.I.A.M.'nin (39) kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yakalanan M.I.A.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.???????