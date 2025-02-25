Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu... Denizli'de yakalandı!
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mısır vatandaşı M.I.A.M., Denizli'de gözaltına alındı. Zanlının "tasarlayarak öldürmek" suçundan arandığı belirtildi.
Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, "tasarlayarak öldürmek" suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtilen Mısır vatandaşı M.I.A.M.'nin (39) kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.
Yakalanan M.I.A.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.???????
Etiketler: #Denizli #Kırmızı bülten #Mısır #öldürme
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