Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu... Denizli'de yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mısır vatandaşı M.I.A.M., Denizli'de gözaltına alındı. Zanlının "tasarlayarak öldürmek" suçundan arandığı belirtildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu... Denizli'de yakalandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:23

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "tasarlayarak öldürmek" suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtilen Mısır vatandaşı M.I.A.M.'nin (39) kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yakalanan M.I.A.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.???????


Etiketler: #Denizli #Kırmızı bülten #Mısır #öldürme

İlgili Haberler

Kırmızı bültenle aranıyordu... Artvin'de yakalandı!

Kırmızı bültenle aranıyordu... Artvin'de yakalandı!
Kırmızı bültenle aranıyordu... Bir uyuşturucu kaçakçısı daha Türkiye'de çıktı!

Kırmızı bültenle aranıyordu... Bir uyuşturucu kaçakçısı daha Türkiye'de çıktı!
Kırmızı bültenle aranan şüpheli Marmaris'te yakalandı

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Marmaris'te yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler