İnterpol kırmızı bültenle arıyordu: Muğla’da yakalandı
Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz (49), Muğla'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa’da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz'ın Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde villaya düzenlenen operasyonda Yılmaz, yakalandı.
Gözaltına alınan Yılmaz'ın işlemlerinin ardından Fransız yetkililere teslim edileceği bildirildi.
Etiketler: #fransa #dolandırıcılık #İnterpol #Kırmızı bülten
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