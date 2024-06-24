İnterpol başkanlığına aday olmuştu... Hintli iş insanlarını kaçırmakla suçlanıyor

Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:09

Güncelleme: 24.06.2024 - 16:16

Hintli iş insanları Vinod ve Uddit Sadhu'nun avukatları, Interpol'e yazdıkları mektupta, Zambiya'da Kriminal Soruşturma Departmanı (CID) komiser yardımcısı olarak görev yapan Mubita Nawa hakkındaki iddiaların, kendisinin Interpol'ün bir sonraki genel sekreteri olmak için "açıkça uygun isim olmadığını" yazdı.

INTERPOL İÇİN 4 ADAYDAN BİRİ

Uluslararası polis teşkilatı Interpol’ün yeni belirlenecek genel sekreterliği için Afrika Birliği devletleri tarafından desteklenen Zambiyalı Mubita Nawa, adaylık için listede yer alan dört kişiden biri ve başarılı polis komiserinin adaylığının yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyordu.

Sadhular adına İngiltere merkezli hukuk firması Leverets Group tarafından Interpol'e gönderilen bir mektupta, Komiser Nawa, Zambiya CID'de müdür yardımcısı iken müvekkillerinin Eylül 2022'de kaçırılıp alıkonuldukları saldırı ve gasp girişiminde Nawa’nın "önemli bir rol oynadığını gösteren güçlü gerekçeler olduğu" belirtildi.

Hintli iş insanlarının kaçırılmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, "Sadhular’ın polis memuru kılığına giren saldırganlar tarafından pusuya düşürüldüğü ve Zambiya başkenti Lusaka'da özel bir konuta götürülmeden önce plakasız bir minibüse bindirilerek tehdit ve baskıya maruz bırakıldığı, esirlerden birinin gizlenmiş bir cep telefonuyla alarm vermeyi başardığı" yazıldı.

İddianame, ”Daha sonra bir polis karakoluna nakledildiler ve burada Komiser Nawa da dahil olmak üzere kaçıranlar, saldırganlar ve gaspçılar tarafından tehdit ve baskıya maruz bırakıldılar" diyerek devam etti.

ZAMBİYA’NIN İŞ İNSANLARINA BORCU VAR

Sadhular, Zambiya Kalkınma Bankası'ndan aldıkları krediyi fazla ödedikleri gerekçesiyle Zambiya Yüksek Mahkemesi tarafından yaklaşık 117 milyon İsviçre frangı (4 milyar 310 milyon 437 bin TL) tazminat kazanan Sun Pharma şirketinin sahibi. Zambiya hükümeti tarafından henüz bu tazminata dair bir ödeme yapılmadı.

Mektupta, karardan bu yana Sadhulara "Bay Nawa ve ortakları gibi" Zambiya devletine yakın kişiler tarafından, tazminattan vazgeçmeleri için "aşırı ve yasadışı baskı" yapıldığı belirtiliyor.

Mektupta, Sadhular'ın Eylül 2022 olaylarıyla ilgili zararların tazmini için görevli polis memurları ve hükümet yetkilileri aleyhine yasal işlem başlattıkları ve davanın bu yıl Ekim ayında Nawa'nın "kritik bir tanık olacağı" bir duruşmada görüleceği iddia ediliyor.

ŞİRKET HAKKINDA DOLANDIRICILIK DAVASI

Zambiya Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, "Kötü niyetli iddiaları kategorik olarak reddediyoruz. Bu suçlamalar tamamen asılsızdır ve yaklaşan Interpol genel sekreterlik seçimleri öncesinde Sayın Mubita Nawa'nın imajını lekelemeyi amaçlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Sadhuların sahibi olduğu Sun Pharma şirketinin hisse yapısını değiştirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yürütülen başka bir soruşturmanın şüphelileri olduğu belirtildi.

Zambiya Polis Teşkilatı’nın açıklaması şu sözlerle devam etti: "(Sadhuların) iddiaları uydurmadır ve suç teşkil eden eylemlerinden dikkati dağıtmak ve Zambiya'da adaletten kaçmak için umutsuz bir girişimdir. Bu iddialar, Bay Nawa'nın adaylığını baltalamak ve itibarına zarar vermek için hesaplanmış bir karalama kampanyasının parçasıdır."

ADALET BAKANLIĞI BORCU KABUL ETTİ

Sadhular adına bir sözcü, yanıt olarak "Sadhular ülkeden kaçmadılar. Kaçırılmalarının ardından bir yıl boyunca Zambiya'da kaldılar ancak Sun Pharma'nın parasını çalmaya çalışan sendikanın kaçırma ve şiddet eylemlerinden korktukları için şu anda Zambiya dışındalar. Aileye ya da avukatlarına tutuklanmaları için herhangi bir emir tebliğ edilmedi."

Mahkemelerin Sadhular aleyhindeki iddiaları reddettiğini ve Zambiya Adalet Bakanlığı'nın Sun Pharma'ya 117 milyon İsviçre frangı (4 milyar 310 milyon 437 bin TL) borcu olduğunu kabul ettiğini söyledi.