Interpol tarafından 10 yıldır aranıyordu: İzmir'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle 10 yıldır aranan K.A. adlı zanlı, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nce, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde uygulama gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan N.D. adlı kişinin tedirgin davranışlar gösterip çelişkili beyanlarda bulunması üzerine, polis ekipleri ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada nüfus cüzdanının sahte olduğu, şüphelinin Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle aranan K.A. (43) olduğu belirlendi.
10 YILDIR ARANIYORDU
"Kasten ve tasarlayarak adam öldürme" suçundan tüm dünyada aranan K.A.'nın sahte kimlikle 10 yıldır gizlendiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Etiketler: #Kırmızı bülten #sahte kimlik #İzmir #İnterpol
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