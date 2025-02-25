Kırmızı bültenle aranıyordu, Kocaeli’de yakalandı

Rusya’da "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs, Kocaeli’de polis ekipleri tarafından operasyonla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu, Kocaeli’de yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 18:44

İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Rusya’da "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan kırmızı bültenle aranan Y.M.’nin (37) Kocaeli’de olduğu tespit edildi.

Y.M., Kocaeli polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şahıs, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.


Etiketler: #Rusya #Kırmızı bülten #kocaeli

İlgili Haberler

Kırmızı bültenle aranıyordu... Artvin'de yakalandı!

Kırmızı bültenle aranıyordu... Artvin'de yakalandı!
Depremlerde 76 kişiye mezar oldu... Ebrar Sitesi davası: Tutuklama kararı verilen sanık yakalanamadı, kırmızı bülten talebi reddedildi

Depremlerde 76 kişiye mezar oldu... Ebrar Sitesi davası: Tutuklama kararı verilen sanık yakalanamadı, kırmızı bülten talebi reddedildi
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu... Denizli'de yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu... Denizli'de yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler