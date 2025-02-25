Kırmızı bültenle aranıyordu, Kocaeli’de yakalandı
Rusya’da "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs, Kocaeli’de polis ekipleri tarafından operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Rusya’da "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan kırmızı bültenle aranan Y.M.’nin (37) Kocaeli’de olduğu tespit edildi.
Y.M., Kocaeli polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şahıs, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: #Rusya #Kırmızı bülten #kocaeli
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