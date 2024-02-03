Interpol tarafından aranan 13 kişi İstanbul'da yakalandı

Yayınlanma: 03.02.2024 - 13:21

Güncelleme: 03.02.2024 - 13:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çalışma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda; kırmızı bültenle aranan aranan 16 şüphelinin İstanbul’da olduğu belirlendi.

Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah 7 ilçede 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca (glock-baretta) ve bu tabancalara ait 46 tane 9.19 mm fişek,1 kasaturaya el konuldu.