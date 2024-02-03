Interpol tarafından aranan 13 kişi İstanbul'da yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Interpol tarafından uluslararası düzeyde arandığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çalışma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda; kırmızı bültenle aranan aranan 16 şüphelinin İstanbul’da olduğu belirlendi.
Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah 7 ilçede 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca (glock-baretta) ve bu tabancalara ait 46 tane 9.19 mm fişek,1 kasaturaya el konuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafize Gaye Erkan istifa etti!
- Erdoğan'ı üzecek anket paylaşıldı
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı hakkında merak edilenler
- Vurduktan sonra kızını aramış!
- Defne adayı belirlendi!
- ‘Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun’
- Milyonlarca emekli merakla bekliyordu!
- Emekliye ek zam ödeme tarihi belli oldu
- Yeniden Refah'ın İstanbul kararı belli oldu: Aday çıkara
- 103 belediye başkanı adayı daha duyuruldu