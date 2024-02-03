Tutar Yapı Sitesi mühendisine kırmızı bülten

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan müştekilerin suç duyurusu dilekçelerinde, binanın alt katındaki dükkânı sahibinin kolon kestiği ve uzun süre devam eden tadilat işlerinin olduğu iddia edildi. Bazı müştekiler, kolon kesme iddiaları ve tadilat işlerine ilişkin Çukurova Belediyesi’ne şikâyette bulunduklarını, yetkililerin ise “basit tadilat” şeklinde yanıt verdiklerini, bazı müştekiler ise belediye yetkililerinin, “Mafya bunlar uğraşmayın” şeklinde cevap verdiğini kaydetti. Soruşturma aşamasında “basit tadilat” izni verdiğini ifade eden Çukurova Belediye Başkanlığı, mahkemeye ise izin belgesini “bulamadığı” için sunamadı.

‘SİLAHLA TEHDİT ETTİLER’

Tutar Apartmanı’nda ikamet eden kızı, damadı ve üç torununu kaybettiğini söyleyen müşteki Neziha Yakar, şikâyetçi olduğunu ve davayı sonuna kadar takip edeceğini söyledi. Müşteki depremzedelerden Hatice Angın, eşinin yanında vefat ettiğini, kendisinin de ağır şekilde yaralandığını ifade ederek “Aşağıda inşaat olduğunu gördük, merdiven çıkarmışlar, belediyeye şikâyet edildi, belediyeden bir ses çıkmadı” diye konuştu.

Enkazda kalan annesiyle babasını kaybettiğini söyleyen müşteki Mehmet Kemal Özdoğru, babası Alaattin Özdoğru’nun belediyeye şikâyette bulunduğunu, bunun üzerine, tadilatı yapanların silah göstererek babasını tehdit ettiklerini söyledi.

Mahkeme, inşaatın teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi sanık Cüneyt Akkaya hakkında yurtdışında olma ihtimali nedeniyle yakalanması ve tutuklanmasına yönelik kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme, dükkân sahibi ile ilgili suç ihbarı yapılması talebinin istenen yeni rapor geldikten sonra değerlendirilmesine ve savcı hakkında suç duyurusunun taraf ve vekillerine bırakılmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 23 Şubat’a ertelendi.