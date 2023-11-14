Interpol tarafından aranan IŞİD üyesi Kırşehir'de yakalandı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:21

Güncelleme: 14.11.2023 - 10:21

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü mensubu olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan F.H.’yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

ÜST DÜZEY SORUMLU

Gözaltına alınan F.H., yasal işlemler için Emniyet'e götürüldü. F.H.’nin terör örgütü IŞİD’in sözde üst düzey sorumlusu olduğu öğrenildi.

F.H.’nin işlemlerin tamamlanmasının ardından kırmızı bültenle arandığı Irak’a teslim edileceği öğrenildi.