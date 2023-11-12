İstanbul’da MİT ve emniyetten IŞİD’e kritik operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İstanbul’da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan A.J.A.. isimli zanlı patlayıcı düzenekleri ile birlikte yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:51
İstanbul’da MİT ve emniyetten IŞİD’e kritik operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
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İstanbul Sultanbeyli'nde Emniyet ve MİT'in ortak operasyonunda IŞİD'in 2 ayrı hücre evine baskın düzenlendi. Operasyonda zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

IŞİD'li hücre sorumlusunun, örgütün Suriye’de ve Irak’taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği öğrenildi.

Yakalanan terörist gözaltına alındı.


IŞİD

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