Kırıkkale’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale’de terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 12.11.2023 - 16:04
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 IŞİD üyesi, yaşadıkları evde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.


IŞİD Kırıkkale

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