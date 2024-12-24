'IŞİD militanı gibi': 'Arapça Günü'nde öğrencinin eline silah verdiler!

Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 18 Aralık Dünya Arapça Günü etkinlikleri kapsamında yapılan müsamere ortaya çıkan görüntüler tepkiye neden oldu.

'IŞİD militanı gibi': 'Arapça Günü'nde öğrencinin eline silah verdiler!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:47

Konya Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan bir müsamerede, öğrenciler 18 Aralık Dünya Arapça Günü vesilesiyle cihatçı militanlar gibi giydirilip oyuncak silah kullandırıldı.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) MYK üyesi Serkan Bebek tepksini şu ifadelerle dile getirdi:

"Yılbaşı kutlamaları yasak fakat okulda çocukların eline silah verip İşidçi gibi giydirip ölüm katliam tarzı etkinlikler serbest! 

18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında Konya’da Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çocukların eline silah verip IŞİD militanı gibi giyindirip çocukların birbirine elindeki silahla ateş ettiği bu skandal müsamere ve bu müsamere esnasında asılan Suriye bayrağı hangi milli ve kültürel değere sığmaktadır?"

Müsamere yapılan sahnede Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bayrağının asılı olması da dikkat çekti. 

 


Etiketler: #IŞİD #konya #Cihatçı

İlgili Haberler

Suriye’de cihatçılar Hafız Esad’ın mezarını ateşe verdi

Suriye’de cihatçılar Hafız Esad’ın mezarını ateşe verdi
Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi: Terör örgütü HTŞ'nin lideri Colani, Emevi Camii'nde

Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi: Terör örgütü HTŞ'nin lideri Colani, Emevi Camii'nde
Cihatçılar ele geçirdi: AB'den 'Suriye'ye destek' açıklaması geldi

Cihatçılar ele geçirdi: AB'den 'Suriye'ye destek' açıklaması geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler