'IŞİD militanı gibi': 'Arapça Günü'nde öğrencinin eline silah verdiler!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:47

Güncelleme: 24.12.2024 - 10:57

Konya Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan bir müsamerede, öğrenciler 18 Aralık Dünya Arapça Günü vesilesiyle cihatçı militanlar gibi giydirilip oyuncak silah kullandırıldı.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) MYK üyesi Serkan Bebek tepksini şu ifadelerle dile getirdi:

"Yılbaşı kutlamaları yasak fakat okulda çocukların eline silah verip İşidçi gibi giydirip ölüm katliam tarzı etkinlikler serbest!

18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında Konya’da Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çocukların eline silah verip IŞİD militanı gibi giyindirip çocukların birbirine elindeki silahla ateş ettiği bu skandal müsamere ve bu müsamere esnasında asılan Suriye bayrağı hangi milli ve kültürel değere sığmaktadır?"

Müsamere yapılan sahnede Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bayrağının asılı olması da dikkat çekti.