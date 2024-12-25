Para transferi ifşa olmuştu: İstanbul'daki IŞİD operasyonunda 4 tutuklama
İstanbul’da silahlı terör örgütü IŞİD'in çatışma bölgelerindeki örgüt üyelerine para gönderen, yurt dışında elde edilen parayı Türkiye’ye getirerek Suriye’deki çatışma bölgelerine aktardığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.
Silahlı terör örgütü IŞİD’in çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına para gönderen, yurt dışında elde ettiği gelirlerini örgüt üyeleri aracılığıyla Türkiye’ye getirerek Suriye çatışma bölgelerine aktaran şüphelilere yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüphelinin ise firari olduğu belirlenmiş, firarilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenilmişti.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, çeşitli örgütsel doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüphelinin üzerinde ise 50 bin Euro para bulunmuştu.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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