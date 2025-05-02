Interpol tarafından aranıyordu... Pasaport kontrolünde yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Aydın Papatya, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki pasaport kontrolü sırasında yakalandı.

Interpol tarafından aranıyordu... Pasaport kontrolünde yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 15:54

Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve çok sayıda sabıkası bulunan Aydın Papatya, KKTC'den döndüğü sırada polisin dikkati ile pasaport kontrolü sırasında yakalandı.

'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlardan da 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı belirlenen Aydın Papatya, havalimanı polisi gözetiminde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Etiketler: #HAValimanı #Kırmızı bülten #İnterpol #Mersin

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