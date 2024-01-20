Interpol tarafından aranıyordu... Türkiye'de yakalandı!
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O.'nun, İzmir'de yakalandığı açıklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Interpol Daire Başkanlığı'nca, 'Uluslararası organize suç örgütüne üye olma- kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'yolsuzluk' suçlarından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O.'nun İzmir'de olduğu tespit edildi.
Kazakistan'da uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve kılık değiştirdiği tespit edilen şüphelinin bulunabileceği değerlendirilen 2 ayrı adrese eş zamanlı dün operasyon düzenlendi.
O.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken; sınır dışı işlemlerine devam edildiği kaydedildi.
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