Kırmızı bültenle aranıyordu... Bir uyuşturucu kaçakçısı daha Türkiye'de çıktı!

Türkmenistan adli makamlarınca 'Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığı' suçundan 'kırmızı bülten'le aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova Ankara'da yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu... Bir uyuşturucu kaçakçısı daha Türkiye'de çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:57

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara’nın Keçiören ilçesinde düzenlenen operasyon yapıldı.

Türkmenistan Adli Makamlarınca “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #Aynabat Yegenova #uyuşturucu

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