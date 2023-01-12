İnterpol’ün aradığı araç Türkiye'de bulundu

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 14:40

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 14:40

İnterpol Daire Başkanlığı tarafından Fransa’da çalınan bir aracın Aksaray’da bulunduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Bir süre yapılan araştırmada çalıntı aracın Aksaray’ın merkeze bağlı Yenikent beldesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı.

JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyonda araç bir ikametin önünde bulunurken, yapılan araştırmada aracın H.K. isimli bir şahsa ait olduğu ve kaçak yollarla Aksaray’a getirildiği belirlendi. Araç yapılan incelemelerin ardından otoparka teslim edilerek, yasal işlemler başlatıldı.



