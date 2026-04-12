İntihar etmek için cami çatısına çıktı: Polis saatlerce dil döktü

Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde bulunan Zeytinköy Merkez Camisi'nde hareketli anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, M.B., intihar etmek amacıyla caminin çatısına çıktı. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSLERİN İKNA ÇABASI SONUÇ VERDİ

Bölgeye gelen ekipler, M.B.'yi bulunduğu yerden indirmek için yoğun çaba sarf etti. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi.

İkna edilen M.B.'nin çatıdan inişi ise çevredeki vatandaşlarda hayrete düşürdü. M.B. çatıdan alt kat penceresine geçerek içeri girdi ve aşağıya inerek polislere teslim oldu.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

M.B.'nin psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de benzer bir girişimde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.