İntihar notundaki mobbing yok sayıldı! EGM'den polis intiharları açıklaması: Piknik, yemek...

07 Ekim 2022 Cuma, 14:10

Artan iş yükü ve kurum içerisinde yaşanan mobbingler polisleri intihara sürüklemeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Enes Sayhan, İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki Personel Şube Müdürlüğü'nde kafasına ateş ederek intihar etti.

Sayhan’ın yazdığı intihar mektubunda "Mobbinglerle sürgünlerle suçsuz olmama rağmen haksız soruşturmalarla beni intihara sürüklediler. Adalete inancım kalmadı başka çıkış yolu bırakmadılar" ifadesi yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise Emniyet teşkilatındaki intihar oranlarına yönelik bir açıklama yayımladı.

Söz konusu iddiaların gerçekle bağdaşmadığına işaret edilen açıklamada, "İntiharların önüne geçilebilmesi için adımlar atılmakta ve alınan önlemlerin sonuç verdiği görülmektedir." ifadesi paylaşıldı.

Açıklamada, intihar sayılarına ilişkin "2021 yılının 9 aylık döneminde (1 Ocak-7 Ekim) 69 olan intihar sayısı, personel sayısının artmasına rağmen bu yılın aynı döneminde 44'e düşmüştür. Geçen yılın ocak- ekim dönemi ile bu yılın ocak-ekim dönemi karşılaştırıldığında 100 binde 20 olan intihar oranı, 100 binde 13'e gerilemiştir. 2016 yılında (ocak-ekim) intihar oranı 100 binde 18'dir" bilgisi paylaşıldı.

Ekonomik, psikolojik ve ailevi nedenlerin öne çıktığı emniyet teşkilatındaki intihar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, "2010 yılında 105 olan psikolog sayımız, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlar ile 296'ya ulaşmış, psikolog görüşmelerine ağırlık verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kapsamda yapılan çalışmalar, şu şekilde sıralandı:

"Personelimizin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimlerinde görevli psikologlar ile düzenli bireysel görüşmeye katılımı sağlanmıştır. Yapılan bireysel görüşmelerde risk grubunda olması muhtemel personelimizi tespit edebilmek amacıyla 132 psikoloğa Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) eğitimi verilmiştir. Psikolojik Danışma Hattı ve Nöbetçi Psikolog uygulamasına geçilerek personelimize telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti verilmektedir. Ayrıca Türkiye Polis Radyosu'nda, teşkilatta görevli psikologların katılımı ile düzenli olarak ruh sağlığı konularında programlar düzenlenmektedir."

Emniyet teşkilatında intiharların önüne geçilebilmesi amacıyla motivasyon artırıcı çalışmaların da yapıldığının belirtildiği açıklamada, bu kapsamdaki çalışmalara ilişkin şu bilgilendirme paylaşıldı:

"Personelimize evlilik yıl dönümlerinde bir gün izin kullandırılması ve personelimizin yıllık izinlerinin tamamını yaz ve kış aylarında iki dönem halinde kullanarak dinlenmesi sağlanmıştır. Teşkilat personelimize yönelik motivasyonu ve kurumsal aidiyet duygusunu arttırıcı sosyal etkinlikler (piknik, yemek, gezi vb.) yapılmaktadır. Tüm sıralı amirler, personeli ile ilgilenmesi, moral ve motivasyon artırıcı çalışmalarda bulunması, iletişimini güçlü tutması konusunda bilgilendirilmektedir. Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda Emniyet personeli yalnız bırakılmayarak gerekli maddi ve manevi destek verilmektedir."

Emniyet personelinin iyilik halinin devamını sağlamak ve psikolojik sağlamlığını arttırmak amacıyla Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinin psikoloji, psikolojik rehberlik ve danışma ile psikiyatri bölümlerinden öğretim üyeleri ile bağımsız bir "Bilimsel Danışma Kurulu" oluşturulduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derinden etkileyen intihar olaylarının önlenebilmesi için yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarımızı bundan sonra da hayata geçirecek, mesai arkadaşlarımızın yanında olmaya dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz."

Teşkilatımızda meydana gelen intihar olaylarına ilişkin iddialar hakkında?? pic.twitter.com/gxxi9BnS0L — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 7, 2022

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti’nin “Polisleri intihara sürükleyen mevcut sorunların tespit edilerek bütün şeffaflığıyla ortaya çıkarılması, polis intiharlarını önlenmesine yönelik çözüm yöntemlerinin ortak akıl çerçevesinde geliştirilerek, insani çalışma standardı çerçevesinde polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla” verdiği araştırma önergesinin görüşülmesine ilişkin dün grup önerisi ele alındı. Öneri, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

2 GÜN İÇERİSİNDE 5 POLİS İNTİHARI

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Emniyet Teşkilatı binlerce tweet atıyor, Süleyman Soylu polis intiharlarıyla ilgili tek kelime etmiyor. Bir İçişleri Bakanı teşkilatında 2 gün içerisinde 5 polis intihar edecek sesini çıkartmayacak, ‘Alişanla Gülümse’ diye sabah programına gidecek. Polis gülümsemiyor. Polis çile çekiyor, polis zor durumda” dedi.