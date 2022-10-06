Polis intiharlarından sonra Soylu'nun Alişan ile Hayata Gülümse programına katılmasına sert tepki

06 Ekim 2022 Perşembe, 11:52

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Enes Sayhan, İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki Personel Şube Müdürlüğü'nde kafasına ateş ederek intihar etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il emniyet binasındaki boş bir odada, Sayhan'ın kendi silahıyla yaşamına son verdiğini açıkladı.

Açıklamada, "05.10.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru E.S. il emniyet müdürlüğümüzde boş bir odada kendi silahıyla intihar etmiştir. Olay sonrası ambulansla hastaneye sevk edilen E.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denildi.

"DEFALARCA ÇAĞRI YAPTIM..."

Polis memurunun intiharından sonra CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabından hükümete sert tepki gösterdi.

Bakan, paylaşımında "Defalarca çağrı yaptım. 'Araştırma komisyonunu kuralım. Eğer bu komisyonun kurulmasına oy vermezseniz bundan sonraki polis intiharlarının her birinde vebaliniz olur' dedim. Hep reddettiniz. Son 26 saatte 4 polis intihar etti. Cinayetlerin sebebi sizsiniz!" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT 1 ekranlarından Alişan ile Hayata Gülümse programına katılmasına ilişkin iktidara bir tepki daha gösterdi.

Bakan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Dün 5 polisimiz daha intihar etti. Polisler intihar ediyor, bıraktıkları notlarda yaşadıkları zulmü anlatıyor. Polisler feryat ediyor, biz araştıralım diye haykırıyoruz. O esnada Süleyman Soylu: #polislerintiharediyor"

Dün 5 polisimiz daha intihar etti.

Polisler intihar ediyor, bıraktıkları notlarda yaşadıkları zulmü anlatıyor.

Polisler feryat ediyor, biz araştıralım diye haykırıyoruz.



O esnada Süleyman Soylu:#polislerintiharediyor https://t.co/gZkApxyzgG — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) October 6, 2022

SOYLU, O SORUYU YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Polis intiharlarını ocak ayında TBMM gündemine taşıyan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi yöneltmişti.

Soylu, polis intihar vakalarının neden son bulmadığı ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğuna yönelik soruya, “Soru önergesinde bahsi geçen polis intiharlarına ilişkin soruşturmalar, adli ve idari süreç içerisinde yürütülmektedir” yanıtını vermişti.

Türkkan’ın önergesinde yer alan “Polis intiharları ile ilgili yasal soruşturma süreçleri işletilmekte midir, bu süreçler nelerdir, Bu konularda sorumluluğu tespit edilen amirler ile ilgili ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır” sorusu da yanıtsız kalmıştı.

2 GÜNDE İNTİHAR EDEN POLİS SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Son 2 günde Osmaniye, Ankara, Zonguldak ve Nevşehir de 3 polis hayatını kaybetti. Polislerden biri silahının ateş alması sonucu yaşamını yitirirken 3’ünün intihar ettiği, intihar edenlerden ikisinin öldüğü öğrenildi.

Nevşehir'de görev yapan A.M.B isimli polis memuru, intihar ederek yaşamına son verdi. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesi’nde polis memuru Y.E. arkadaşları ile kaldığı evde arkadaşının silahı ile yaşamına son verdi. Polis memurunun psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir de bunalım yaşadığı ifade edildi.

Zonguldak’ta psikolojik sorunları bulunan polis memuru S.Ş.’nin kullandığı psikolojik ilaçlardan fazla miktarda aldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan polisin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 27 yaşındaki 3 yıllık polis memuru Yakup Işık’ın istirahatte iken silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.