İPA’dan dikkat çeken araştırma: Gençler için artık artık hiçbir iş garanti değil!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan “Gençlerin Dönüşen İş Dünyasına Dair Algı ve Farkındalığı” araştırmasına gençlerin yüzde 56,3’ü günümüzde hiçbir mesleğin artık “garantili” olmadığı görüşünde. Çalışan gençlerde bu oran yüzde 60,4, öğrenci ve işsiz gençlerde yüzde 53 olarak ölçüldü. Ortaya çıkan tablo, gençlerin genel olarak meslek güvencesinin azaldığı konusunda yüksek bir farkındalığa sahip olduklarını gösterdi.

Raporda eğitim-istihdam ilişkisine dair bulgular da dikkat çekti. Gençlerin yüzde 38,2’si aldığı eğitim ile yaptığı işin hiç örtüşmediğini ifade etti. Yüzde 3,1’lik kesim çok az örtüştüğünü belirtti. Buna karşılık yüzde 27’si tamamen örtüştüğünü, yüzde 11’i büyük ölçüde örtüştüğünü, yüzde 20,7’si ise kısmen örtüştüğünü dile getirdi.

“GENÇLER UZUN VADELİ PLAN YAPAMIYOR”

Katılımcı gençlerin yüzde 70,2'si kariyer konusunda uzun vadeli plan yapmanın giderek zorlaştığını düşündüğünü ifade etti. Çalışan gençlerde bu oran yüzde 66,5, aktif olarak iş arayan gençlerde yüzde 79. Katılımcıların yüzde 38,2'si aldığı eğitim ile yaptığı işin hiç örtüşmediğini belirtirken, bu oran saha çalışanlarında yüzde 56,9, ofis çalışanlarında ise yüzde 26,9 oldu.

“YAPAY ZEKA NE KADAR KULLANILIYOR”

Katılımcıların yüzde 30,5’i yapay zeka araçlarını her gün veya neredeyse her gün kullandığını, yüzde 25,5’i haftada birkaç kez, yüzde 7,7’si haftada bir kez ve yüzde 8,9’u ayda birkaç kez kullandığını ifade etti.