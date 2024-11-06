İlk KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ödemesi nasıl alınır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, İlk KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ödemesi nasıl alınır?

İlk KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ödemesi nasıl alınır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:46

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Peki, İlk KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ödemesi nasıl alınır?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. 

KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir. KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.


Etiketler: #kyk #Burs ve Öğrenim Kredisi #burs

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