iPhone 15 alanlar isyanda: Powerbank’ler iPhone 15’leri şarj etmiyor; iPhone powerbank’leri şarj ediyor

Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:28

Güncelleme: 01.10.2023 - 09:28

iPhone 15 serisindeki en büyük yeniliklerden biri USB-C bağlantısı oldu. Böylece kullanıcılar USB-C’li powerbank’ları, kabloları ve farklı ekipmanları yeni iPhone’larda kullanabiliyor. Ancak Reddit ve MacRumors forumlarındaki kullanıcı şikayetlerine göre iPhone 15‘lere bağlanan bazı powerbank’lar telefonu şarj edeceğine şarj oluyor.

iPhone 15 ailesinde tersine şarj özelliği var. iPhone 15’e başka bir iPhone, Apple Watch veya AirPods bağlandığında telefon bağlanan cihazı şarj etmeye başlıyor.

Piyasada farklı markaların çok sayıda powerbank modelleri bulunuyor. Bu yüzden sorun yaşanabilecek powerbank’ları listelemek imkansız. Fakat forumlarda yazanlara göre Anker PowerCore Slim 10K PD modelinde tersine şarj problemi oluyor. Anker konuyla ilgili olarak tüketicilere USB-A portunu kullanmasını tavsiye etmiş.

Yeni iPhone’lar powerbank’a USB-A’dan bağlanırsa şarj oluyor. Eğer powerbank’ta böyle bir sorunla karşılaşırsanız USB-A’yı kullanabilirsiniz.